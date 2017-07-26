МЧС: столичные пожарные прибывают на пожар в течение семи минут

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичные пожарные прибывают на место пожара в Москве менее, чем за семь минут. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.
"За первое полугодие столичными пожарными ликвидировано более 2559 пожаров. Время прибытия столичных пожарных сократилось до семи минут", - сказал Желтов.
По его словам, быстрое время прибытия первых пожарных расчетов позволило в Москве сократить гибель людей на 24,1 %. "В абсолютных цифрах - с 83 до 63 человек сократилось число погибших при пожарах. "Самый главный результат нашей работы - за полгода снижена гибель на 20 человеческих жизней и предотвращена гибель еще 781 человека, которых спасли непосредственно из огня", - сказал Желтов.
Из опасных зон для жизни и здоровья было эвакуировано около 6 тысяч жителей и гостей столицы. "Материальный ущерб снизился на 53,3 %", - сказал замглавы ведомства.