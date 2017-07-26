МЧС: гибель людей на воде в Москве за полгода снизилась в два раза

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гибель людей на водных объектах удалось снизить в два раза за первое полугодие 2017 года в Москве. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

"Нам удалось добиться снижения числа погибших людей на 50 % (c 6 до 3)", - сказал он.

Желтов отметил, что в целом количество происшествий на воде снизилось на 44 % (с 87 до 49 случаев). "Московскими спасателями было спасено 29 человек", - сказал Желтов.