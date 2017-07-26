Часть московского кинопроизводства переедет в область

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области, АСИ (Агентство социальных инициатив) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения подписали соглашения о сотрудничестве, которое позволит продвигать Подмосковье как место съемки российского и зарубежного кино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций области в среду.

"Близость нашего региона к Москве позволит вывести часть кинопроизводства столицы за ее пределы", - прокомментировал соглашение заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, его слова приводит пресс-служба.

Соглашения дают возможность внедрять на территории области механизмы поддержки кино- и телепроизводства и развивать творческий кластер экономики региона, отмечается в материале. Так, в 2016 году Ассоциация продюсеров кино и телевидения и АСИ одобрили проект по повышению инвестиционной привлекательности российских регионов как центров кинопроизводства за счет возврата налогов за потраченные на киносъемку средств.

Также позиционирование Подмосковья как съемочной площадки усилит туризм в регионе, добавил Буцаев. "Плюс на протяжении съемочного процесса кинокомпании будут предоставлять рабочие места для технического персонала, массовки, и немалую часть своего бюджета будут оставлять в регионе", - отметил зампред.