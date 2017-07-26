На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте, где столкнулись микроавтобус и пять легковых автомобилей.

Об этом сообщили в ГИБДД Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло в 19:25 мск около дома номер 158 по Волгоградскому проспекту. "По предварительным данным, произошло столкновение шести автомобилей - микроавтобуса с пятью легковыми машинами", - сообщили в ГИБДД. Травмы, предварительно, получили два человека. Движение в районе в сторону центра сильно затруднено.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в ДТП с участием семи машин пострадали как минимум три человека.