Участок Тверской улицы закроют для транспорта с 5 по 7 августа для укладки асфальта

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение будет полностью ограничено на участке Тверской улицы, а также на ряде других улиц в центре Москвы в первые выходные августа в связи с проведением работ по укладке асфальта. Об этом в четверг сообщается на сайте столичной мэрии.

"В следующие выходные, с 00:00 (мск) 5 августа до 05:00 (мск) 7 августа, будет перекрыто автомобильное движение на Тверской (от Пушкинской до Триумфальной площади), 1-й Тверской-Ямской улицах, а также на площади Тверская Застава. Ограничения необходимы, чтобы уложить здесь асфальт единым ковром, без спаек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь нового покрытия составит 41 тысячу квадратных метров, длина участка асфальта от Пушкинской площади до Белорусского вокзала составит 1,6 километра. Ограничения для транспорта коснутся 10 улиц и девяти переулков.

"Чтобы уложить новый асфальт на участке от Пушкинской площади до Белорусского вокзала, будут задействованы 450 единиц техники и более 340 человек. Кроме того, понадобится около 8,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси", - уточнили в департаменте капитального ремонта города.

Работы по благоустройству центральных улиц Москвы начались в ночь на 27 мая. На Тверской улице расширят тротуары и вымостят их гранитной плиткой. При этом количество полос на проезжей части сохранится за счет оптимизации их ширины.

В рамках программы "Моя улица" на всех объектах выполняются работы, предусмотренные городским стандартом благоустройства. Должна осуществиться замена бортового камня, прокладка кабельной канализации, куда будут убраны все воздушные провода, замена опор освещения, установка навигационных стел и пилонов, мощение улиц гранитной плиткой, ремонт фасадов. В этом году по программе "Моя улица" в городе благоустроят 89 улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.