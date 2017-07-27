МЧС Москвы: помощь пострадавшим при пожарах детям будет усилена

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям будут совместно оказывать помощь детям, пострадавшим при пожарах, сообщил руководитель ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
"Соглашение позволит нам расширить сотрудничество в плане информационного обмена и в плане организации профилактической работы с нашим подрастающим поколением. Мы планируем проводить совместные акции по обучению детей поведению при экстремальных ситуациях, при пожарах. Планируем проводить пропаганду в сфере повышения культуры безопасности населения", - сказал Денисов в ходе подписания соглашения в четверг.
В свою очередь председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская отметила, что в числе основных направлений центра - оказание медицинской помощи детям и поиск пропавших детей.
"У нас есть договоренность с Центром Вишневского (ожоговый центр института хирургии им. Вишневского) - мы готовы брать бесплатно детей на медицинское обслуживание", - сказала она.