Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС Москвы: помощь пострадавшим при пожарах детям будет усилена

Москва
27 июля, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в рамках сотрудничества с Центром Вишневского будет оказывать медпомощь жертвам пожара

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям будут совместно оказывать помощь детям, пострадавшим при пожарах, сообщил руководитель ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

"Соглашение позволит нам расширить сотрудничество в плане информационного обмена и в плане организации профилактической работы с нашим подрастающим поколением. Мы планируем проводить совместные акции по обучению детей поведению при экстремальных ситуациях, при пожарах. Планируем проводить пропаганду в сфере повышения культуры безопасности населения", - сказал Денисов в ходе подписания соглашения в четверг.

В свою очередь председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская отметила, что в числе основных направлений центра - оказание медицинской помощи детям и поиск пропавших детей.

"У нас есть договоренность с Центром Вишневского (ожоговый центр института хирургии им. Вишневского) - мы готовы брать бесплатно детей на медицинское обслуживание", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама