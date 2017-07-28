Улица Сретенка в Москве будет закрыта для транспорта на выходных из-за укладки асфальта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение будет полностью ограничено на улице Сретенке в Москве в выходные в связи с проведением работ по укладке асфальта, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Ограничения будут действовать с 00:00 субботы, 29 июля, до 05:00 понедельника, 31 июля", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что общая площадь нового покрытия составит 10,3 тыс. квадратных метров. Ограничения для транспорта, помимо самой улицы, коснутся 16 прилегающих к Сретенке переулков.

"В сторону Садового кольца можно будет проехать по Цветному бульвару и проспекту Академика Сахарова. Движение на Трубной улице, в Ананьевском и Костянском переулках меняться не будет", - уточнили в департаменте капитального ремонта города.