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Улица Сретенка в Москве будет закрыта для транспорта на выходных из-за укладки асфальта

Москва
28 июля, 10:21 UTC+3

Ограничения будут введены с 00:00 субботы до 05:00 понедельника

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение будет полностью ограничено на улице Сретенке в Москве в выходные в связи с проведением работ по укладке асфальта, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Ограничения будут действовать с 00:00 субботы, 29 июля, до 05:00 понедельника, 31 июля", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что общая площадь нового покрытия составит 10,3 тыс. квадратных метров. Ограничения для транспорта, помимо самой улицы, коснутся 16 прилегающих к Сретенке переулков.

"В сторону Садового кольца можно будет проехать по Цветному бульвару и проспекту Академика Сахарова. Движение на Трубной улице, в Ананьевском и Костянском переулках меняться не будет", - уточнили в департаменте капитального ремонта города.

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