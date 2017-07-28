Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве на 20 % сократилось число преступлений, совершенных приезжими и иностранцами

Москва
28 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

С января по июнь в столице задержали 168 иностранцев, которых разыскивали за совершение преступлений за рубежом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число совершаемых иностранцами и приезжими преступлений в Москве в этом году сократилось на 20 %. Это отмечалось на прошедшей в пятницу коллегии прокуратуры Москвы по итогам первого полугодия.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 3754 преступления (из общего числа предварительно расследованных), что на 22,3 % меньше, чем в первом полугодии 2016 года (4831). Граждане стран ближнего зарубежья совершили меньше преступных деяний на 22,2 % (с 4690 до 3648), стран дальнего зарубежья - больше на 18,2 % (с 55 до 65)", - отмечалось на коллегии.

Приезжими из других регионов (не жителями Москвы) совершено 11 964 преступления, это на 18,7 % меньше прошлогоднего показателя.

В отношении иностранных граждан в Москве совершено преступлений также меньше на 23 % (1455).

Кроме того, в этом году в Москве задержаны 168 иностранцев, разыскивавшихся за совершение преступлений за рубежом. В отношении них проведены экстрадиционные проверки. Из-за рубежа для привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в Москве, запрошены 25 обвиняемых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
2
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
3
Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама