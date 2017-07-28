В Москве на 20 % сократилось число преступлений, совершенных приезжими и иностранцами

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число совершаемых иностранцами и приезжими преступлений в Москве в этом году сократилось на 20 %. Это отмечалось на прошедшей в пятницу коллегии прокуратуры Москвы по итогам первого полугодия.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 3754 преступления (из общего числа предварительно расследованных), что на 22,3 % меньше, чем в первом полугодии 2016 года (4831). Граждане стран ближнего зарубежья совершили меньше преступных деяний на 22,2 % (с 4690 до 3648), стран дальнего зарубежья - больше на 18,2 % (с 55 до 65)", - отмечалось на коллегии.
Приезжими из других регионов (не жителями Москвы) совершено 11 964 преступления, это на 18,7 % меньше прошлогоднего показателя.
В отношении иностранных граждан в Москве совершено преступлений также меньше на 23 % (1455).
Кроме того, в этом году в Москве задержаны 168 иностранцев, разыскивавшихся за совершение преступлений за рубежом. В отношении них проведены экстрадиционные проверки. Из-за рубежа для привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в Москве, запрошены 25 обвиняемых.