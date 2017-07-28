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Число несовершеннолетних правонарушителей в Москве сократилось на четверть в 2017 году

Москва
28 июля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По данным прокуратуры, с начала года наибольшее количество преступлений совершали люди в возрасте от 30 до 49 лет

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число правонарушителей в возрасте от 14 до 17 лет сократилось на четверть по сравнению с 2016 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры по итогам коллегии.

"Число несовершеннолетних правонарушителей (в возрасте от 14 до 17 лет) снизилось на 25,7% (с 373 до 277). Женщины совершали преступления реже на 16,4% (с 3637 до 3040)", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, чаще всего преступления совершали люди в возрасте от 30 до 49 лет - 9207 человек. Число преступлений, совершенных лицами старше 50 лет, снизилось на 3,8%.

Наибольшее число преступников имеют среднее образование, отметили в прокуратуре.

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