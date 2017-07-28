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На сайте мэрии Москвы появилась возможность пополнения карты "Тройка"

Москва
28 июля, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Для пополнения необходимы номер "Тройки" и реквизиты банковской карты, с которой спишется платеж без комиссии

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сервис онлайн-пополнения транспортной карты "Тройка" заработал на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

"Пользователю нужно ввести номер своей карты "Тройка", сумму пополнения и реквизиты банковской карты, с которой спишется платеж. Все данные сохранятся в личном кабинете в разделе "Центр уведомлений - Платежи" с возможностью просмотра истории операций и квитанций об оплате. К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard (Maestro) и "Мир", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.

После этого пользователю нужно будет записать билет "Кошелек" на свою "Тройку" с помощью желтого терминала в вестибюле метро. Максимальная сумма разового платежа составляет 2,5 тыс. рублей, комиссия при этом не взимается. Воспользоваться новой услугой можно в разделе "Услуги" портала mos.ru.

Отмечается, что создать сервис пополнения "Тройки" на сайте мэрии предложили участники проекта "Активный гражданин" в рамках проведенного в 2015 году голосования по услугам и сервисам, которые необходимо перевести в электронный вид.

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