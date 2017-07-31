Житель Москвы выжил после прыжка с девятого этажа дома, где был пожар

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Человек выжил, выпрыгнув из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома на юге Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Жилец выпрыгнул из окна жилого дома по адресу: Шипиловская улица, д. 14, чтобы спастись из горящей квартиры. В результате человек остался жив, его осматривают врачи скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил пол спасшегося человека, однако отметил, что состояние пострадавшего не тяжелое.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что в 11:19 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по указанному адресу. "В 11:42 пожар был ликвидирован. Загорание происходило на площади 10 кв. метров", - сказал сотрудник пресс-службы.