Станцию метро "Улица Академика Янгеля" в Москве закрыли из-за бесхозного предмета

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Станция "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыта на вход и выход по требованию полиции. Об этом столичная подземка сообщает в понедельник в своем Twitter.
"Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция "Ул. Академика Янгеля". По требованию полиции посадка и высадка на станции не производится", - говорится в сообщении.
15:50 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция Ул. Академика Янгеля. По требованию полиции посадка и высадка на станции не производится.— Московское метро (@MetroOperativno) 31 июля 2017 г.
В метрополитене просят пассажиров для проезда пользоваться соседними станциями метро.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной закрытия стало обнаружение на станции бесхозного предмета. "В настоящее время ожидается приезд кинологов", - отметил он.