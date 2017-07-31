Станцию метро "Улица Академика Янгеля" в Москве закрыли из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Станция "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закрыта на вход и выход по требованию полиции. Об этом столичная подземка сообщает в понедельник в своем Twitter.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция "Ул. Академика Янгеля". По требованию полиции посадка и высадка на станции не производится", - говорится в сообщении.

15:50 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция Ул. Академика Янгеля. По требованию полиции посадка и высадка на станции не производится. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 июля 2017 г.

В метрополитене просят пассажиров для проезда пользоваться соседними станциями метро.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной закрытия стало обнаружение на станции бесхозного предмета. "В настоящее время ожидается приезд кинологов", - отметил он.