Власти Москвы застроят промзону в Солнцеве современным жильем

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы построят около полумиллиона квадратных метров жилья, а также два детских сада и две школы на территории реорганизуемого НПО "Взлет" в столичном районе Солнцево. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
"На территории бывшей промзоны в Солнцеве появится современное жилье, два детских сада и две школы", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента Сергея Левкина.
По его словам, власти утвердили проект планировки территории бывшей промзоны, площадью около 48 гектаров. "Здесь разместится общественно-жилой комплекс общей площадью 39,2 тыс. кв. метров, и многоэтажные жилые дома общей площадью 447,5 тыс. кв. метров. Причем, первые два дома строящегося здесь жилого комплекса "Лучи", будут сданы уже в ноябре 2017 года", - сказал Левкин.
Он отметил, что в бывшей промзоне также планируется разместить центр технического обслуживания и ремонта автомобилей площадью 1,3 тыс. кв. метров, благодаря чему количество рабочих мест в районе вырастет до 3,6 тысяч.
В ближайшие годы запланировано реорганизовать промышленные территории на площади почти 13 тыс. га, причем территории предприятий на площади 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации, а на площади 7,8 тыс. га - частичной.