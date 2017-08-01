Первый песочный спектакль на тему блокады Ленинграда пройдет в парке "Фили" 5 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В летнем кинотеатре парка "Фили" состоится песочное шоу "900 дней как вечность". Об этом сообщила ТАСС пресс-служба парка.

"Песок позволяет погрузить зрителя в пучину событий того времени, но при этом не отпугнуть его трагизмом. Песок - материал очень сложный, но в то же время он экзотичен, что дает нам возможность не только давать переживать зрителю за главных героев, но и наслаждаться танцем рук песочного аниматора", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что на тему блокады Ленинграда уже создано много фильмов, анимаций и спектаклей, однако спектаклей в песочной технике на эту тему еще никто не ставил.

Представление пройдет 5 августа в 21:00 мск в рамках проекта "Кинолекторий". Шоу представят агентство концептуального продюсирования "Квартира" и песочный театр "Пески времени". Режиссером песочных картин выступит Роман Ставровский, художником-песочным аниматором - серебряный призер России 2014 Александра Басова. Вход на шоу будет свободным.