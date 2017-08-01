Сайт мэра Москвы готов к сверхнагрузкам в связи с публикацией списка домов для реновации

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Портал мэра и правительства Москвы mos.ru полностью готов к наплыву желающих ознакомиться с опубликованным 1 августа 2017 года списком из 5144 домов (преимущественно хрущевок - прим. ТАСС), которые вошли в программу реновации. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

"Архитектура построения информационных систем в столице позволяет нам предусматривать сверхнагрузку на ресурсы еще до запуска информационной системы. Например, если мы рассчитываем, что на сайт в среднем будет заходить условно 1 тыс.человек в день, то изначально проектируем и вводим в эксплуатацию систему, которая способна выдержать необходимые пиковые нагрузки, превышающие расчетные", - пояснил он.

Готова система и к различным хакерским атакам. По заверению Горбатько, по статистике департамента, различного типа атаки на сервера столичного правительства происходят каждые 30 секунд, но ведомство с ними справляется. "Подобный опыт помогает нам постоянно совершенствовать системы защиты как на уровне инфраструктуры, так и в плане повышения квалификации наших специалистов, быть готовыми к любому типу угроз", - отметил руководитель департамента.

2 мая, когда на официальном портале мэра и правительства Москвы был опубликован список пятиэтажек для голосования о включении в программу реновации, сайт через несколько минут начал работать с перебоями, что был связано с большим количеством запросов.

О списке домов для реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении дома в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.

В предварительном перечне было 4546 домов. Свыше 460 решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей. Таким образом, 4062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации, до 1 августа мэрия анализировала эти результаты.

Предполагалось, что и до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не смогла учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.

В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома общей площадью порядка 16 млн кв. метров. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе - 1055 домов, наименьшее - в Зеленограде - 34 дома.

Однако этот перечень домов, включенных в программу реновации, на сегодняшний день не является исчерпывающим, утверждают в мэрии. В ряде домов решения общих собраний собственников помещений об участии в программе были обжалованы в суде.

В случае, если судом будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства, правительство Москвы рассмотрит вопрос о включении данных домов в программу реновации, пояснили в правительстве Москвы.