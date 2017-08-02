Летняя школа юного хирурга для старшеклассников стартует в университете имени Пирогова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Проект "Школа юного хирурга" для московских старшеклассников откроется 2 августа в Медицинском университете имени Н. И. Пирогова и будет идти до конца лета, сообщили ТАСС организаторы проекта.

Занятия, которые помогут старшеклассникам определиться с профессией, узнать больше о своем собственном организме и о том, как оказывать первую помощь и проводить хирургические манипуляции, будут идти на базе университетского центра, оснащенного современными образовательными технологиями, тренажерами, манипуляторами и манекенами.

"Это будут не просто лекции, а интерактив, когда ребята окунаются в эту инфраструктуру, сами совершают действия на основании полученных знаний. Участники Школы юного хирурга находятся в учебном центре с утра до вечера, что позволяет им не отрывочно получать знания, а находиться в атмосфере лечебного учреждения. Преподают им практикующие хирурги в возрасте до 30 лет, что позволяет им быть на одной волне с учащимися", - рассказала координатор проекта, начальник отдела разработки прикладных медицинских технологий и изделий медицинской техники университета Алла Стрижебок.

Школьники смогут на тренажерах потренироваться проводить ультразвуковую и лапароскопическую диагностику, а также попробуют себя в лапароскопической хирургии. Более 100 различных интенсивов, мастер-классов и лабораторных работ подготовили врачи и эксперты для старшеклассников. Как отмечают организаторы, некоторые мероприятия имеют причудливые названия: "Острая кишечная непроходимость. Ты туда не ходи, ты сюда ходи", "Грыжи передней брюшной стенки. Положи, а то пупок вылезет", "Сосудистая хирургия. Ноги Вам еще пригодятся","Сестра, бинт! Десмургия как основа оказания первой помощи", "Узел. Моряки против хирургов" и многие другие.

Проект инициирован Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова и проводится при поддержке департамента образования Москвы.