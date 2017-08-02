Шесть человек попали в больницу после массовой драки в Новой Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Шестеро человек госпитализированы после драки между двумя бригадами рабочих в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел днем 1 августа в поселке Коммунарка.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы. В результате конфликта шестеро граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медучреждение", - сообщили в ГУ МВД.

По предварительным данным, причиной конфликта стал несанкционированный выброс твердых бытовых отходов с кровли строящегося здания.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.