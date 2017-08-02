Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шесть человек попали в больницу после массовой драки в Новой Москве

Москва
2 августа, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Драка произошла в результате конфликта между двумя бригадами строительного объекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Шестеро человек госпитализированы после драки между двумя бригадами рабочих в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел днем 1 августа в поселке Коммунарка.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы. В результате конфликта шестеро граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медучреждение", - сообщили в ГУ МВД.

По предварительным данным, причиной конфликта стал несанкционированный выброс твердых бытовых отходов с кровли строящегося здания.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде
2
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Биткоин разделился на две валюты
7
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама