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В столичном регионе ожидается кратковременный дождь и до 29 градусов тепла

Москва
3 августа, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Ветер ожидается западной четверти, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Теплая погода с грозовым дождем и порывистым ветром ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно, с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, по области - от 24 до 29 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западной четверти, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью обойдет без осадков. В столице столбики термометров покажут 15-17 градусов, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременный дождь, гроза. В Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области до 20-25 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

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