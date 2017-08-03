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Власти Москвы выделят гранты для реанимационных отделений больниц

Москва
3 августа, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Каждый год 10 лучших отделений реанимации будут получать выплаты в размере 30 млн рублей

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Лучшие отделения реанимаций и интенсивной терапии московских больниц будут получать гранты для материального поощрения врачей и медсестер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения в четверг Городской клинической больницы имени Юдина.

"По вашей инициативе и инициативе ваших коллег, мы вводим гранты для отделений реанимации. Как вы считаете, они помогут в работе служб?" - обратился Собянин к главврачу больницы Денису Проценко, который также является главным внештатным специалистом департамента здравоохранения столицы по анестезиологии-реаниматологии.

Проценко заверил мэра, что такие гранты станут "мощным мотивационным механизмом для врачей".

Ежегодно 10 лучших отделений реанимации московских больниц будут получать по 30 млн рублей. В стационарах Москвы действует 47 отделений анестезиологии и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных, в которых имеется 2626 реанимационных коек.

В медицинских организациях амбулаторного типа имеется 12 таких отделений, в том числе три - для детей. Кроме того, действует 25 выездных бригад реанимационного профиля.

В отделениях анестезиологии и реанимации работают 2649 врачей, из которых почти две трети являются опытными специалистами со стажем более 10 лет.

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