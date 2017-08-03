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Собянин: доходы москвичей растут даже с учетом инфляции

Москва
3 августа, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

По словам мэра, также отмечается рост объемов розничной торговли и количества поступающих налогов

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доходы жителей Москвы растут даже с учетом инфляции, падение прошлых лет не компенсировано, но тренд положительный, а такого, как сейчас роста налоговых поступлений в бюджет не было с 2011 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Не может не радовать и то, что хотя бы немного, но все-таки растут доходы населения. В прошлом году мы увидели несколько процентов роста даже с учетом инфляции, а в этом году небольшой рост", - сказал Собянин на встрече с главой российского правительства.

Как отметил мэр, падение, которое было в предыдущие годы еще не компенсировано. "Тем не менее, мы вышли на положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит", - сказал он. По словам Собянина, косвенно это подтверждается и объемом розничной торговли: в прошлом году было зафиксировано абсолютное падение, в этом - номинальный рост в размере 5%.

"Это косвенно видно и по заполняемости торговых помещений, офисных помещений - везде идет позитивная динамика. Пожалуй, самый очевидный показатель - это поступление налогов: налога на прибыль, подоходного налога", - сказал он.

"Такого роста поступлений в бюджет не было с 2011 года, со времен, когда мы вышли из кризиса 2009-2010 года. Очень похожий тренд по динамике, по объему, по процентам. Надеюсь, что этот тренд и эти показатели сохранятся до конца года. Можем констатировать, что мы перешли уже не только в нейтральную, но в позитивную фазу роста", - сказал Собянин.

Медведев, в свою очередь, отметил, что наблюдаемый восстановительный рост в Москве  - это очень хорошо, потому что российская столица - крупнейший мегаполис и "общестрановой драйвер развития".

"По поводу роста реальных доходов, не говоря уже о том, что доходы растут естественно, и в номинале - на более солидные цифры - это тоже позитивная тенденция. Конечно, было бы хорошо все это закрепить", - сказал Медведев.

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