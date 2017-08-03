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Сотрудники Третьяковской галереи в Москве эвакуированы после небольшого пожара

Москва
3 августа, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пятьдесят сотрудников Третьяковской галереи эвакуировали после небольшого пожара в здании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, в настоящее время пожар ликвидирован.

"Загорелся деревянный каркас окна на техническом этаже в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Площадь составила 0,1 кв. метр. Эвакуированы 50 работников галереи, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

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