В Московском регионе ожидаются дождь, гроза и до 28 градусов тепла

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза, температура воздуха в Москве составит 24-26, по области - от 23 до 28 градусов. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью - дождь, местами гроза. В столице столбики термометров покажут 16-18, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов тепла.
Днем в субботу местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В Москве воздух прогреется до 23-25, по области - до 22-27 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.