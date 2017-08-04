Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили змею в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Подразделение выезжало по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 24, корпус 2. В подъезде дома была обнаружена змея, однако ядовитая она или нет пока не установлено", - сказал собеседник агентства.

Спасатели передали змею в Департамент природопользования.