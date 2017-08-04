Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили змею в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Подразделение выезжало по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 24, корпус 2. В подъезде дома была обнаружена змея, однако ядовитая она или нет пока не установлено", - сказал собеседник агентства.
Спасатели передали змею в Департамент природопользования.