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Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы

Москва
4 августа, 10:20 UTC+3

Пока не установлено, относится ли она к ядовитым видам

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили змею в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Подразделение выезжало по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 24, корпус 2. В подъезде дома была обнаружена змея, однако ядовитая она или нет пока не установлено", - сказал собеседник агентства.

Спасатели передали змею в Департамент природопользования.

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