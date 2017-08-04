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План "Перехват" объявлен на юго-востоке Москвы после похищения человека

Москва
4 августа, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

По предварительным данным, четверо неизвестных затолкали человека в багажник автомобиля Volkswagen Jetta и скрылись с места происшествия

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские объявили план "Перехват" после похищения человека неизвестными на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Юго-Восточном округе Москвы четверо неизвестных, по предварительной информации, насильно затолкали человека в багажник и скрываются на автомобиле Volkswagen Jetta серебристого цвета", - сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка.

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