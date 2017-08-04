План "Перехват" объявлен на юго-востоке Москвы после похищения человека

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские объявили план "Перехват" после похищения человека неизвестными на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Юго-Восточном округе Москвы четверо неизвестных, по предварительной информации, насильно затолкали человека в багажник и скрываются на автомобиле Volkswagen Jetta серебристого цвета", - сказал собеседник агентства.

По данному факту начата проверка.