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Первый в России благотворительный социально-инвестиционный форум пройдет в Москве зимой

Москва
4 августа, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В мероприятии примут участие 55 российских и международных спикеров

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый в России благотворительный социально-инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре, сообщила в пятницу пресс-служба благотворительного фонда "Русфонд", выступающего одним из организаторов мероприятия.

Форум откроется во Всемирный день добровольцев 5 декабря в Центре международной торговли в Москве и продлится два дня.

В программе форума - восемь панельных сессий и семь лекций с участием 55 российских и международных спикеров. Участники обсудят трудности перехода на цифровую экономику, блокчейн-технологии и будущее криптовалют, новые вызовы в банковской сфере и роль государства на венчурном рынке. Руководители банков, корпораций, фармацевтических и IT-компаний поделятся секретами устойчивого развития. Эксперты оценят инвестиционный климат России и дадут прогноз на 2018-2020 годы, сообщают в "Русфонде".

"Все сборы пойдут на ускорение строительства Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и развитие медицины онкологических и орфанных болезней", - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд намерен ускорить создание регистра. Сейчас в нем зарегистрированы 71 тыс. доноров, ежегодный прирост составляет 7-9 тыс. добровольцев. Новая программа "Русфонда" совместно с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и Казанского федерального университета позволит уже в 2018 году типировать втрое больше доноров. А к 2020 году в "Русфонде" рассчитывают довести ежегодный прирост регистра до 50 тыс., сократив при этом затраты на типирование и повысив качество результатов.

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