Первый в России благотворительный социально-инвестиционный форум пройдет в Москве зимой

Школьники Дагестана разработают свои проекты на второй смене центра "Сириус-Альтаир"В стране 4 августа, 18:27
Тони Гранато стал главным тренером сборной США по хоккею на ОИ-2018Спорт 4 августа, 18:17
WBA обязала Джошуа провести защиту титула против ОртисаСпорт 4 августа, 18:11
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в КрымЭкономика и бизнес 4 августа, 18:09
Общественный контроль экологических нарушений заработает в РоссииСоциальная ответственность 4 августа, 18:06
В Белом доме могут начать использовать детектор лжи для борьбы с утечкамиМеждународная панорама 4 августа, 18:02
Заря над бесконечной рекой: полвека истории Pink FloydКультура 4 августа, 18:00
В США экс-менеджер Volkswagen признал вину по делу о дизельном скандалеПроисшествия 4 августа, 17:52
Выделяемые при ремонте водопровода материалы могут угрожать здоровьюСоциальная ответственность 4 августа, 17:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый в России благотворительный социально-инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре, сообщила в пятницу пресс-служба благотворительного фонда "Русфонд", выступающего одним из организаторов мероприятия.
Форум откроется во Всемирный день добровольцев 5 декабря в Центре международной торговли в Москве и продлится два дня.
В программе форума - восемь панельных сессий и семь лекций с участием 55 российских и международных спикеров. Участники обсудят трудности перехода на цифровую экономику, блокчейн-технологии и будущее криптовалют, новые вызовы в банковской сфере и роль государства на венчурном рынке. Руководители банков, корпораций, фармацевтических и IT-компаний поделятся секретами устойчивого развития. Эксперты оценят инвестиционный климат России и дадут прогноз на 2018-2020 годы, сообщают в "Русфонде".
"Все сборы пойдут на ускорение строительства Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и развитие медицины онкологических и орфанных болезней", - говорится в сообщении.
Благотворительный фонд намерен ускорить создание регистра. Сейчас в нем зарегистрированы 71 тыс. доноров, ежегодный прирост составляет 7-9 тыс. добровольцев. Новая программа "Русфонда" совместно с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и Казанского федерального университета позволит уже в 2018 году типировать втрое больше доноров. А к 2020 году в "Русфонде" рассчитывают довести ежегодный прирост регистра до 50 тыс., сократив при этом затраты на типирование и повысив качество результатов.