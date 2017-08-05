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Небольшой дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
5 августа, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Днем в воскресенье будет солнечно и сухо

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Теплая погода с небольшим дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 23-25 [градусов], по области будет от 22 до 27 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер прогнозируется западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В Москве столбики термометров покажут 14-16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16. Ветер ожидается западный, 6-11 м/с.

Днем в воскресенье будет солнечно и сухо. В столице воздух прогреется до 24-26 градусов, по области - до 22-27. Прогнозируется западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

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