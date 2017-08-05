На Савеловском направлении МЖД человек попал под поезд

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Поезда на участке Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за травмирования пассажира на путях. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Задержан поезд 6215 (Лобня - Кубинка-1) на 25 минут. Предварительная причина - травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути", - говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.