На Савеловском направлении МЖД человек попал под поезд

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Поезда на участке Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за травмирования пассажира на путях. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Задержан поезд 6215 (Лобня - Кубинка-1) на 25 минут. Предварительная причина - травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути", - говорится в сообщении.
В компании призвали пассажиров быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.