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На Савеловском направлении МЖД человек попал под поезд

Москва
5 августа, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Поезда на участке ходят с задержкой

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Поезда на участке Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за травмирования пассажира на путях. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Задержан поезд 6215 (Лобня - Кубинка-1) на 25 минут. Предварительная причина - травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути", - говорится в сообщении.

В компании призвали пассажиров быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.

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