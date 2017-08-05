Правительство выделит 2,4 млрд рублей на реконструкцию НИИ травматологии им. Приорова

Хакеры выложили в интернет серию "Игры престолов" до ее показаКультура 5 августа, 9:12
Подмосковные футболистки выиграли Спартакиаду учащихся РоссииСпорт 5 августа, 9:00
Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связьПроисшествия 5 августа, 8:21
Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017Армия и ОПК 5 августа, 8:01
LA Times: Шварценеггер намерен добиваться ужесточения экологических норм в СШАОбщество 5 августа, 7:48
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 5 августа, 4:42
Telegraph: заблокировавший вирус WannaCry программист признался в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 5 августа, 4:34
СМИ: футболист Жулиано сообщил руководству "Зенита" о желании покинуть клубСпорт 5 августа, 4:32
СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в 22:00 мскМеждународная панорама 5 августа, 2:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 2,41 млрд рублей на реконструкцию и расширение детского корпуса Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве.
"Подписанным постановлением из федерального бюджета Минздраву выделяются бюджетные ассигнования на объект капитального строительства "Реконструкция с пристройкой и надстройкой детского корпуса - 1-я очередь Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно- исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н.Приорова", - говорится справке к документу, опубликованном на сайте кабмина.
Отмечается, что это позволит увеличить площадь медучреждения до 10800 кв. м. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Институт был основан в 1921 году, его создателем и многолетним руководителем был травматолог-ортопед, действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Николай Приоров. В настоящее время в институте действуют 15 научно-клинических отделений, 17 клинико-диагностических лабораторий и научных отделов, 16 операционных залов, консультативно-диагностическое отделение для взрослых и консультативно-диагностическое отделение для детей.