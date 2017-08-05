Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство выделит 2,4 млрд рублей на реконструкцию НИИ травматологии им. Приорова

Москва
5 августа, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Средства пойдут на расширение площади медучреждения к 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 2,41 млрд рублей на реконструкцию и расширение детского корпуса Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве.

"Подписанным постановлением из федерального бюджета Минздраву выделяются бюджетные ассигнования на объект капитального строительства "Реконструкция с пристройкой и надстройкой детского корпуса - 1-я очередь Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно- исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н.Приорова", - говорится справке к документу, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что это позволит увеличить площадь медучреждения до 10800 кв. м. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Институт был основан в 1921 году, его создателем и многолетним руководителем был травматолог-ортопед, действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Николай Приоров. В настоящее время в институте действуют 15 научно-клинических отделений, 17 клинико-диагностических лабораторий и научных отделов, 16 операционных залов, консультативно-диагностическое отделение для взрослых и консультативно-диагностическое отделение для детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
5
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама