Правительство выделит 2,4 млрд рублей на реконструкцию НИИ травматологии им. Приорова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 2,41 млрд рублей на реконструкцию и расширение детского корпуса Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве.

"Подписанным постановлением из федерального бюджета Минздраву выделяются бюджетные ассигнования на объект капитального строительства "Реконструкция с пристройкой и надстройкой детского корпуса - 1-я очередь Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно- исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н.Приорова", - говорится справке к документу, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что это позволит увеличить площадь медучреждения до 10800 кв. м. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Институт был основан в 1921 году, его создателем и многолетним руководителем был травматолог-ортопед, действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Николай Приоров. В настоящее время в институте действуют 15 научно-клинических отделений, 17 клинико-диагностических лабораторий и научных отделов, 16 операционных залов, консультативно-диагностическое отделение для взрослых и консультативно-диагностическое отделение для детей.