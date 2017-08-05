На территории "Большого Сити" в Москве появятся дома для переселенцев в рамках реновации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новые дома для переселенцев программы реновации построят в районе "Большой Сити" в Москве. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Часть домов уже строится. Пятиэтажки, которые попали в район "Сити", в течение ближайших лет будут реконструированы: снесены и построены заново", - сказал он.

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В 2016 году власти Москвы утвердили проект строительства нового комплекса небоскребов общей площадью 144 тыс. кв. м в "Большом Сити". Это предполагает развитие участка с промзонами и старым жилым фондом.

Жилой комплекс планируется построить в районе Шелепихинской набережной в ЦАО на бывшей производственной территории напротив "Москвы-Сити", с другой стороны от Третьего транспортного кольца.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.