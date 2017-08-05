Заммэра: работы по укладке асфальта на участке Тверской улицы в Москве завершатся в срок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Непогода не повлияет на выполнение работ по укладке асфальтового покрытия на участке Тверской улицы Москвы - от Пушкинской площади до площади Тверская Застава. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Движение на Тверской улице от Пушкинской площади до площади Тверская Застава перекрыто до 05:00 мск 7 августа для укладки верхнего слоя асфальта по технологии единого ковра.

Бирюков отметил, что работы идут "в сложнейших условиях". "Вчера мы хотели с ноля часов начать работы, но погода внесла коррективы. Мы это просчитывали и задача, чтобы в течение двух суток завершить эти работы, будет выполнена", - сказал заммэра.

Он отметил, что в настоящее время работа идет "даже с опережением графика". "На этом участке надо уложить 50 тыс. кв. метров асфальта, на данный момент уложено уже почти 20 тыс. Работы продолжаются, в них занято около 2 тыс. человек и порядка 600 единиц спецтехники. Ни один асфальтоукладчик не стоит, работы идут, не останавливаясь", - сказал Бирюков.

По словам заммэра, подобные масштабные работы по благоустройству и за столь короткий срок - три месяца - на Тверской выполняются впервые. Бирюков напомнил, что на Тверской завершены работы по перекладке воздушных коммуникаций под землю, идет ремонт фасадов домов, расположенных на центральной улице столицы.

Как отметил заммэра, укладка асфальта, ради которой улицу на двое суток закрыли для движения транспорта, идет уникальным "ковровым" методом - без единого шва.

"Мы делаем все для того, чтобы, уложив асфальт, было комфортно ехать по улице. Сейчас уже и не замечаем, что ездим без подпрыгиваний на ухабах, это благодаря таким достижениям. Одна из этих технологий - это бесшовная укладка асфальтового покрытия по всей длине и ширине того или иного участка, на котором мы работаем. Этот метод мы хорошо отработали на Арбате в прошлом году, на Тверской - от Моховой до Пушкинской, и сегодня на этой основной магистрали мы делаем такую бесшовную укладку покрытия", - сказал Бирюков.

"Мы перекрываем улицу на двое суток, но это того стоит. Это комфорт поездок и качество, которое позволит долго эксплуатировать эту дорогу. Этот метод изобретен в Москве и будет тиражироваться по всей стране", - отметил заммэра.

Перекрытие движения

Объехать Тверскую можно по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам - Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.