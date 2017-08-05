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Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы

Москва
5 августа, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Ребенок был сбит в субботу днем во дворе дома на Старобитцевской улице, девочка была госпитализирована

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля "Газель", который подозревается в том, что сбил девочку на юго-западе Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

По его словам, водитель совершил наезд на ребенка в субботу днем во дворе дома на Старобитцевской улице, девочка была госпитализирована. "В ходе оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками полиции предполагаемый водитель был установлен. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

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