Задержан водитель "Газели", сбивший ребенка на юго-западе Москвы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля "Газель", который подозревается в том, что сбил девочку на юго-западе Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

По его словам, водитель совершил наезд на ребенка в субботу днем во дворе дома на Старобитцевской улице, девочка была госпитализирована. "В ходе оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками полиции предполагаемый водитель был установлен. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.