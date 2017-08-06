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Работы по замене асфальта на Тверской и 1-й Тверской улицах Москвы завершились досрочно

Москва
6 августа, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В работах было задействовано около 2 тыс. человек и 600 единиц техники

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Участок Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади, 1-й Тверская-Ямская улица и площадь Тверская Застава будут открыты для автомобилистов в 12:00 мск 6 августа, так как работы по укладке асфальта на этих участках завершились досрочно. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее завершить работы планировалось к утру 7 августа.

"Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 05:00 мск. В данный момент выделено техническое окно, необходимое для затвердевания асфальта", - сказал Бирюков. Он напомнил, что в работах были задействованы около 2 тыс. работников предприятий комплекса городского хозяйства и порядка 600 единиц различной техники.

Автомобильное движение на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице, а также площади Тверская Застава было перекрыто с полуночи субботы, 5 августа, для укладки асфальта бесшовным или "ковровым" способом. Работы предполагалось завершить к 05:00 мск понедельника, 7 августа.

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