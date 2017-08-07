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В Москве и Подмосковье ожидаются дождь, местами гроза и до 25 градусов

Москва
7 августа, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь, сообщили в Росгидромете

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в Московском регионе 7 августа теплую погоду с небольшим дождем, местами с грозой.

"В понедельник будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогремит гроза. В Москве будет 22-24, по области - от 20 до 25 градусов", - отметил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западный со скоростью до 5-10 м/с, при грозе - с порывами до 12-17 м/с.

Во вторник будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут в столице плюс 12-14 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов тепла. Днем будет солнечно, в Москве воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер будет дуть северо-западный и северный до скоростью до 3-8 м/с.

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