Экспозиция с частью крепостной стены Белого города откроется для москвичей в День города

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти откроют экспозицию с фрагментом крепостной стены Белого города на Хохловской площади в Москве в День города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Уже выполнено 75% всех строительно-монтажных работ. Прогуляться у стены Белого города москвичи и гости столицы смогут в сентябре. Все будет готово ко Дню города", - рассказал он в интервью, опубликованном в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил Бирюков, специалисты уже очистили археологическую находку от грязи и пыли, а также выложили фрагменты стены в единую композицию и укрепили ее. "На данный момент ведутся работы по гидрофобизации - обработке специальным составом, не пропускающим влагу", - уточнил он.
Часть стены Белого города на Хохловской площади, сохранившейся с XVI века, археологи обнаружили в 2007 году. Тогда здесь хотели построить развлекательный центр с подземной парковкой, но после ценной находки стройку отменили. Судьбу фрагмента стены Белого города решали москвичи на портале "Активный гражданин". Более 65% проголосовавших решили, что стоит открыть доступ к стене для всех желающих.
Стену Белого города построили по проекту зодчего Федора Коня, который руководил строительством кремля в Смоленске. В средние века это была самая протяженная крепостная стена в России. Ее укрепления стали главным рубежом обороны Москвы в 1610-1612 гг. К концу XVIII века обветшавшую крепость разобрали на кирпичи, а на месте ее стен появилось Бульварное кольцо.