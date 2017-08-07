Участки с исторической брусчаткой появятся на нескольких улицах в центре Москвы

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Москвичи смогут прогуляться по участкам с исторической брусчаткой сразу на нескольких улицах в центре города. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, участки исторической брусчатки появятся на Тверской улице, Сретенке, Петровке и Земляном Валу. "Такие решения позволяют показать жителям и гостям столицы, как были благоустроены улицы несколько столетий назад, сохранив при этом память о прошлом в контексте нового облика улиц", - рассказал Бирюков, добавив, что уже сейчас можно прогуляться по участку с исторической брусчаткой на Сретенке.
Кроме того, будут отреставрированы и открыты для посещения и найденные во время работ на улице Петровка элементы подземной части палат Нарышкина Высоко-Петровского монастыря. "Рядом с внешней юго-западной стеной палат были расчищены приямок с полом и два оконных проема подвального помещения второй половины XVII века. Сейчас все фрагменты реставрируются", - рассказал заммэра, добавив, что после завершения основных строительно-монтажных работ найденные фрагменты поместят под специальное стекло, где будет создана необходимая среда с поддержкой уровней температуры и влажности для их сохранности.
Как отметил Бирюков, москвичи и гости столицы также смогут увидеть цокольные этажи у церкви Всех Святых на Кулишках, обнаруженные во время работ по благоустройству на Славянской площади. "Было принято решение освободить фундаменты и расчистить их, реставрировать и затем поместить под стекло. В настоящее время ведутся уникальные работы по укреплению фундамента памятника и его музеефикации", - рассказал он.