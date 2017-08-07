В Москве на Волоколамском шоссе горит здание спортклуба

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегдаСпорт 7 августа, 22:02
ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротомЭкономика и бизнес 7 августа, 22:01
Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцевСпорт 7 августа, 21:52
Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИСпорт 7 августа, 21:48
Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в СочиСпорт 7 августа, 21:38
"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккеюСпорт 7 августа, 21:21
Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду КанадыСпорт 7 августа, 21:09
Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА ПлотниковаСпорт 7 августа, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"Вечером в понедельник поступило сообщение о возгорании здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56 корпус 2", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, горит двухэтажное неэксплуатируемое здание.
Ведется тушение пожара. В свою очередь источник в экстренных службах города отметил, что площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли.
По данным открытых источников, по этому адресу расположено здание спортивного клуба.