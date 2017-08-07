Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве на Волоколамском шоссе горит здание спортклуба

Москва
7 августа, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Вечером в понедельник поступило сообщение о возгорании здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56 корпус 2", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, горит двухэтажное неэксплуатируемое здание.

Ведется тушение пожара. В свою очередь источник в экстренных службах города отметил, что площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли.

По данным открытых источников, по этому адресу расположено здание спортивного клуба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
2
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
3
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
4
"Нафтогаз" намерен увеличить на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
5
Лунное затмение. Досье
6
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
7
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама