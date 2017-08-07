В Москве на Волоколамском шоссе горит здание спортклуба

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Вечером в понедельник поступило сообщение о возгорании здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56 корпус 2", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, горит двухэтажное неэксплуатируемое здание.

Ведется тушение пожара. В свою очередь источник в экстренных службах города отметил, что площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли.

По данным открытых источников, по этому адресу расположено здание спортивного клуба.