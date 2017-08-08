В центре Москвы горит ангар

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ангар загорелся в центре Москвы на площади 200 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Загорание произошло в ангаре по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 5. Площадь пожара составила 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших не поступало.
Из здания валит густой дым, наблюдается открытое горение.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожарные запросили дополнительные силы для тушения пожара.
"На пожар запросили дополнительные силы. Всего следуют 18 пожарных расчетов, скорая и городские службы. Идет активное распространение огня", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что, со слов владельцев помещения, ангар был пустым.