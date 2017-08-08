Операторам каршеринга в Москве выделят 158 млн руб. субсидий в 2017 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы в 2017 году направят 158 млн руб. субсидий операторам каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей - на покупку и лизинг машин, уже утвержден порядок получения денежных средств, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В связи с возрастающим интересом населения к данной услуге предлагается организовать предоставление субсидий операторам каршеринга по аналогии с субсидированием таксомоторных перевозок. Круг операторов каршеринга будет ограничен лицами, соблюдающими стандарты обслуживания и использующими транспортные средства, собранные на территории Российской Федерации", - сказал Ликсутов.

На сегодняшний день в столице в целях поддержки легального такси выплачиваются субсидии на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды легковых автомобилей для таксомоторных перевозок. Документ закрепляет более высокие требования к автомобилям каршеринга по сравнению с машинами такси. В частности, автомобили для краткосрочной аренды с поминутной или почасовой оплатой должны быть не старше трех лет, экологического класса "Евро-4" или выше, а также российского производства. Продолжительность приема заявок - не менее 14 календарных дней, форма, порядок предоставления и рассмотрения заявки, а также сроки начала и окончания приема заявок размещаются на официальном сайте Департамента транспорта Москвы.

Ликсутов напомнил, что проект "Московский каршеринг" запустили при поддержке правительства Москвы в 2015 году. Сейчас в столице работают пять компаний-операторов каршеринга - YouDrive, "Делимобиль", Anytime, Car5 и BelkaCar. Их общий парк составляет 2650 автомобилей.

По динамике роста автопарка каршеринга Москва занимает первое место в мире. Всего компаниями-операторами в развитие каршеринга в Москве инвестировано порядка 1,7 млрд рублей. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

В системе каршеринга зарегистрированы больше 600 тыс. человек. Свыше 60% пользователей имеют собственный автомобиль и более 30% готовы отказаться от личного транспорта. Оценочная емкость московского рынка каршеринга - 10-15 тыс. машин.