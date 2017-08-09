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Личные терапевты появились у 76 тысяч пожилых москвичей

Москва
9 августа, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

К концу 2017 года в программе по оказанию индивидуальной помощи пожилым людям с хроническими заболеваниями будут работать около 400 врачей

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Личные терапевты появились более чем у 76 тыс. пожилых москвичей с тремя и более хроническими заболеваниями. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Для пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями врач составляет индивидуальный план лечения и выдает рекомендации. Эти больные могут оперативно связаться с врачом или медсестрой на протяжении всего рабочего дня для уточнения имеющихся вопросов, например в части лекарственной терапии", - приводит портал слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Погонина.

По словам Погонина, время первичного приема для таких граждан также увеличено до 40 минут. Врачи рассказывают пациентам, как вести дневники самоконтроля артериального давления при гипертонии и следить за здоровьем после инсульта.

Пилотный проект по оказанию индивидуальной помощи пожилым людям с хроническими заболеваниями был реализован в 2015-2016 годах в восьми столичных поликлиниках. С апреля этого года программа заработала полноценно.

Сейчас врачи общей практики работают в 47 поликлиниках и филиалах. С запуска проекта они провели около 165 тыс. приемов. Попасть на прием к личному врачу могут женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет с тремя и более хроническими заболеваниями.

Как отмечается на портале, в сентябре к работе планируется привлечь еще более 180 врачей. Таким образом, к концу года в программе будут участвовать около 400 специалистов, которые смогут принимать до 200 тыс. пациентов.

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