Собянин открыл новую автомобильную эстакаду через ж/д пути в Новой Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичный мэр Сергей Собянин в среду открыл новую автомобильную эстакаду через железнодорожные пути на 36 километре Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), в поселке Крекшино в Новой Москве.

"Сегодня мы завершаем крупный проект модернизации дорожной сети в районе Киевского шоссе. В течение 2017 года строители завершили сооружение сразу трех путепроводов через Киевское направление МЖД. Последний из них - в Крекшине - был запущен в техническом режиме пару дней назад. Сегодня - официальное открытие", - сказал мэр.

В материалах московской администрации уточняется, что строители возвели двухполосную эстакаду длиной 168 метров, по одной полосе движения в каждую сторону. Кроме того, на всем протяжении путепровода установили шумозащитные экраны. Была также реконструирована дорога от улицы Солнечной до улицы Центральной длиной 3,1 километра. Трасса расширена до двух полос в каждом направлении, организованы разворот и съезды к жилым домам.

По словам Собянина, открытие новых путепроводов через Киевское направление МЖД сократит количество пробок в этом районе. "Помимо строительства путепроводов, продолжается и реконструкция прилегающей дорожной сети. Всего десять дней назад мы открыли новую дорогу от границы Московской области до деревни Ботаково, которая будет работать в связке с новыми путепроводами в Крекшино и Кокошкино", - пояснил мэр.

Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов, в свою очередь, отметил, что прежний переезд в Крекшино, который располагался непосредственно на железнодорожном полотне, имел низкую пропускную способность - до 500-600 машин в час. "Теперь пропускная способность на этом переезде увеличится до пяти- шести раз, до 200-2,1 тыс. машин в час", - сказал он. Аксенов добавил, что открытие эстакады в Крекшине также позволит обеспечить комфортную транспортную связь между Боровским и Минским шоссе.

В период с 2014 года по 2017 год в Москве открыли десять новых автодорожных путепроводов через железнодорожные пути. До конца 2017 года столичные власти намерены завершить строительство еще двух эстакад.