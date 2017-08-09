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В центре Москвы в августе установят бассейны для желающих заняться водными видами спорта

Москва
9 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На новых площадках будут организованы показательные выступления, международные соревнования и бесплатные мастер-классы

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные власти начали монтаж конструкций для занятий водными видами спорта в центре Москвы. Двенадцатиметровая "искусственная волна" и два бассейна появятся в столице в конце августа и будут работать до 9 октября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На этой неделе в историческом центре столицы начался монтаж конструкций для занятий водными видам спорта. На Манежной площади появится установка "искусственная волна" для катания на флоурайде [симулятор серфинга], а на площади Революции - сразу два бассейна для вейкбординга [вид спорта, объединяющий серфинг, сноуборд и водные лыжи]: 25-метровый и 50-метровый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы сооружений понадобится около тысячи тонн воды. На площадках пройдут показательные выступления, международные соревнования, а также бесплатные мастер-классы. Попробовать себя в водных видах спорта смогут все желающие от 12 до 60 лет, однако для участия необходима регистрация.

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