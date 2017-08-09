В Москве от грузовика на полном ходу отлетело колесо и попало в пешехода

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пешеход в Москве попал в больницу после того, как в него попало отлетевшее от грузовика колесо. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На шоссе Энтузиастов около дома 42 у грузовика МАЗ из-за неисправности отлетело колесо на полном ходу. Оно ударилось в одну из припаркованных на обочине машин, после чего отлетело на пешехода", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что пострадавшего увезли на скорой, он госпитализирован.