Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве от грузовика на полном ходу отлетело колесо и попало в пешехода

Москва
9 августа, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Пострадавшего госпитализировали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пешеход в Москве попал в больницу после того, как в него попало отлетевшее от грузовика колесо. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На шоссе Энтузиастов около дома 42 у грузовика МАЗ из-за неисправности отлетело колесо на полном ходу. Оно ударилось в одну из припаркованных на обочине машин, после чего отлетело на пешехода", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что пострадавшего увезли на скорой, он госпитализирован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Белый дом пояснил, что жесткое заявление Трампа посылает недвусмысленный сигнал КНДР
4
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
5
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама