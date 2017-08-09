Торговые павильоны горят на территории строительного рынка на МКАД

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торговые павильоны на территории строительного рынка "Славянский мир" горят в районе 41 километра МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На территории строительного рынка по адресу: 41-й километр МКАД, 4, строение 6 происходит горение двухэтажных торговых павильонов", - сказал собеседник агентства.
На место прибыли пожарные подразделения, ведется тушение пожара. Пожарные и спасатели проверяют строения на присутствие в них людей. Площадь пожара пока не уточняется.