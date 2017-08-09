Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торговые павильоны горят на территории строительного рынка на МКАД

Москва
9 августа, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Площадь пожара пока не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торговые павильоны на территории строительного рынка "Славянский мир" горят в районе 41 километра МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На территории строительного рынка по адресу: 41-й километр МКАД, 4, строение 6 происходит горение двухэтажных торговых павильонов", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли пожарные подразделения, ведется тушение пожара. Пожарные и спасатели проверяют строения на присутствие в них людей. Площадь пожара пока не уточняется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
4
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
5
Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера
6
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
7
Глава МИД ФРГ: РФ и КНР должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама