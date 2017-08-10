Фотовыставка об истории ВДНХ откроется в ГУМе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "ВДНХ. Архитектура. События. Люди" откроется в Главном универсальном магазине Москвы в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Основу экспозиции составляют более 100 редких фоторабот, которые рассказывают о жизни главной выставки страны, начиная с 1939 года по сегодняшний день", - сказали сотрудники пресс-службы.

Экспозиция создана на основе эксклюзивных снимков из собрания Мультимедиа Арт Музея (МАММ), архивов информационного агентства России ТАСС, ВДНХ и современных авторов. На снимках, среди прочих, можно увидеть первого космонавта планеты Юрия Гагарина, летчика-космонавта СССР Владимира Комарова, Героя Советского Союза космонавта Валентину Терешкову во время посещения выставки.

Архитектура ВДНХ - одна из главных тем экспозиции в ГУМе. Посетители выставки смогут изучить кружевные узоры павильона "Культура", белоснежные колонны павильона "Центральный", и воздушный купол "Космоса".

Как сообщили организаторы, экспозиция выстроена хронологически и делится на периоды: 1930 - 1940-е, 1950 - 1960-е, 1970 - 1980-е, 1990 - 2000-е, 2014 - 2017 годы. Фотографии будут демонстрироваться на первой линии ГУМа до 31 августа.