Нейросети помогут москвичам следить за показателями счетчиков воды

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москвичам предлагают присоединиться к созданию сервиса на основе нейронных сетей, который будет по фотографии автоматически определять показатели приборов учета воды. Как сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы, алгоритм, созданный разработчиками департамента информационных технологий столицы, планируют обучить распознавать информацию с фотографий до конца года.

Для этого нейросеть должна обработать множество изображений счетчиков, которые ведомство просит отправлять на сайт проекта по адресу https://robot.mos.ru/water/.

"Мы используем краудсорсинг не только для сбора идей, но и для создания новых полезных сервисов вместе с москвичами. Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся", - приводится на сайте мэрии комментарий советника руководителя департамента информационных технологий Москвы по стратегическим проектам и инновациям Андрея Белозерова.

После завершения обучения система сможет с высокой точностью распознавать цифры вне зависимости от качества фотоснимка и автоматически направлять их в Единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов.