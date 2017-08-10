Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин открыл две эстакады на развязке Северо-Восточной хорды с Щелковским шоссе

Москва
10 августа, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Мэр напомнил, что финальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл две эстакады - съезды с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ) - в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе.

"Мы продолжаем строить одну из главных городских магистралей - Северо-Восточную хорду, которая пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь, на востоке, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе", - сказал Собянин. Он добавил, что сегодня запускается еще один участок эстакады Щелковского шоссе в сторону Измайловского шоссе.

"Люди будут ездить теперь не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 года", - сказал мэр. По его словам, участки будут сдаваться поэтапно. Северо-Восточная хорда постепенно становится реальным крупнейшим проектом Москвы.

"Строительство шло непросто, эта эстакада находится на перекрытии тоннеля. Средняя часть, которая находилась в тоннеле, сдерживала завершение строительства. Это последний этап участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, все искусственные сооружения полностью завершены", - отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. По его словам, сегодня люди могут поворачивать с Щелковского шоссе, не создавая пробки для транспорта.

"На Щелковском шоссе очень интенсивный общественный транспорт, мы разгружаем боковой проезд и основной вход в первую очередь для общественного транспорта", - добавил Аксенов. Власти Москвы делают все возможное, чтобы в сентябре полностью завершить Щелковское шоссе на всю ширину, включая реконструкцию сложного пешеходного перехода у станции метро "Щелковская". "Мы уже три входа открыли, сейчас в работе четвертый вход, который мы рассчитываем до конца августа закончить", - отметил Аксенов.

Как отмечается в материалах мэрии, левоповоротная эстакада-съезд длиной более 800 метров с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ по направлению к Шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внешнюю сторону СВХ по направлению к Открытому шоссе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется
2
МИД Польши заявил о необходимости оценить потери Второй мировой войны
3
Денис Новак и Вадим Федоров назначены заместителями министра юстиции
4
Греф: снижение Сбербанком ставок по ипотеке станет катализатором для роста рынка жилья
5
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
6
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
7
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама