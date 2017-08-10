Собянин открыл две эстакады на развязке Северо-Восточной хорды с Щелковским шоссе

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл две эстакады - съезды с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ) - в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе.
"Мы продолжаем строить одну из главных городских магистралей - Северо-Восточную хорду, которая пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь, на востоке, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе", - сказал Собянин. Он добавил, что сегодня запускается еще один участок эстакады Щелковского шоссе в сторону Измайловского шоссе.
"Люди будут ездить теперь не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 года", - сказал мэр. По его словам, участки будут сдаваться поэтапно. Северо-Восточная хорда постепенно становится реальным крупнейшим проектом Москвы.
"Строительство шло непросто, эта эстакада находится на перекрытии тоннеля. Средняя часть, которая находилась в тоннеле, сдерживала завершение строительства. Это последний этап участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе, все искусственные сооружения полностью завершены", - отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. По его словам, сегодня люди могут поворачивать с Щелковского шоссе, не создавая пробки для транспорта.
"На Щелковском шоссе очень интенсивный общественный транспорт, мы разгружаем боковой проезд и основной вход в первую очередь для общественного транспорта", - добавил Аксенов. Власти Москвы делают все возможное, чтобы в сентябре полностью завершить Щелковское шоссе на всю ширину, включая реконструкцию сложного пешеходного перехода у станции метро "Щелковская". "Мы уже три входа открыли, сейчас в работе четвертый вход, который мы рассчитываем до конца августа закончить", - отметил Аксенов.
Как отмечается в материалах мэрии, левоповоротная эстакада-съезд длиной более 800 метров с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ по направлению к Шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внешнюю сторону СВХ по направлению к Открытому шоссе.