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Велопарковка установлена у здания Госдумы

Москва
10 августа, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Парламентарий Димитрий Свищев считает, что реализация данной инициативы улучшит физическое состояние и работоспособность депутатов

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Велосипедная парковка установлена в четверг в Георгиевском переулке около здания Госдумы. Кроме того, у здания нижней палаты парламента размещен пункт проката велосипедов.

"Реализация данной инициативы будет способствовать улучшению физического состояния депутатов и гражданских служащих Госдумы и, как следствие, повышению их работоспособности, а также позволит снизить нагрузку на парковочную инфраструктуру", - заявил журналистам член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По мнению парламентария, "создание велопарковки у зданий Госдумы станет логичным продолжением политики правительства Москвы, направленной на развитие велосипедного транспорта, и будет способствовать дальнейшему развитию велоспорта в городе".

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