За полгода с москвичей было взыскано более 433 млн руб. долгов по алиментам

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали более 433 млн рублей долгов по алиментам с москвичей с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве по итогам коллегии о результатах работы в первом полугодии 2017 года.
"В результате применения мер принудительного исполнения в пользу несовершеннолетних детей было взыскано свыше 433 млн рублей, из них 20 млн руб. - в результате применения полномочий по ограничению выезда должников из России", - сообщили в УФССП.
В управлении отметили, что также удалось сократить остаток исполнительных производств в отношении должников с 31 тыс. до 28 тысяч.