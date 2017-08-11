МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству в Москве, запланированные на это лето, завершаются. Об этом в пятницу сообщил на совещании по оперативным вопросам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"Летнее благоустройство Москвы вышло на финишную прямую", - сказал заммэра. По его словам, на всех объектах благоустройства работает более 60 тыс. человек и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

В частности, отметил Бирюков, в этом году в Москве будет создано 50 новых парков в жилых районах, из которых 20 парков будет благоустроено за счет городского бюджета и 30 парков - за счет инвесторов. В настоящее время на 18 городских объектах ведутся строительно-монтажные работы, которые намечено завершить до 25 августа, по двум объектам объявлены конкурсные процедуры на проведение работ. Работы в "инвесторских" парках также идут по графику, добавил заммэра.

Касаясь благоустройства территорий вокруг станций Московского центрального кольца, Бирюков отметил, что запланировано более 530 различных мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности. Это, в частности, устройство пешеходных дорожек, освещение, озеленение. "Завершить работы планируется до 1 ноября", - уточнил заммэра.

По его словам, продолжаются работы по благоустройству территории и созданию удобных пешеходных маршрутов в радиусе 1,2 тыс. метров от станций метро. У девяти станций работы завершены, у четырех еще ведутся, еще на одной станции - "Партизанская" - их планируют начать в ближайшее время. Благоустройство завершится до 1 ноября.

Бирюков напомнил, что продолжается приведение в порядок дворов и подъездов домов. "Из 3,5 тыс. запланированных объектов работы выполнены в 1,7 тыс. дворах (50%), а из 22,2 тыс. запланированных на этот год подъездов отремонтированы 13,7 тыс.", - сказал Бирюков. По его словам, помимо ремонта асфальта, малых архитектурных форм и газонов, в ходе этих работ в московских дворах будут обустроены более 40 детских игровых городков, 820 детских и 468 спортивных площадок, 188 площадок для тихого отдыха, 403 площадки для выгула собак, 16 хозяйственных площадок (для сушки белья), 23,2 тыс. парковочных мест. В 619 дворах будет улучшено уличное освещение.