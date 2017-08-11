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Более 12 млн кв. метров дорог отремонтировали в Москве с весны

Москва
11 августа, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Объем выполненных работ составляет более половины от запланированных на год

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более половины работ по ремонту дорожного полотна, которые были запланированы на этот год в Москве, выполнены. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам совещания по оперативным вопросам в городской администрации.

"По состоянию на 10 августа работы по ремонту асфальтобетонного покрытия городских дорог выполнены на площади 12 млн кв. м (55% от запланированного), - уточнили в пресс-службе.

Ремонт дорог в столице начался весной. Ранее сообщалось, что этим летом рабочим пришлось столкнуться с серьезными трудностями: погода внесла свои коррективы в график работ. За 3,5 месяца с начала сезона в Москве выпало 360 мм осадков, что составляет более половины годовой нормы. Все работы по обновлению асфальта планируется завершить к середине октября.

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